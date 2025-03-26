تحذير عاجل لمستفيدي وزارة العمل: احذروا من أساليب الاحتيال الجديدة

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبدالرحيم في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "جهات تقوم بالاتصال بالمستفيدين، وتطلب معلومات شخصية، بما في ذلك مستمسكات رسمية، وبطاقات الماستر كارد، وذلك لدفع فروقات مالية مستحقة مقابل مبالغ مالية".ودعت عبد الرحيم: "المستفيدين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، وعدم مشاركة معلوماتهم إلا عبر القنوات الرسمية، والمتمثلة بالموقع الرسمي للوزارة والهيئة وصفحات الفيس بوك الرسمية، أو الهاتف الرسمي للشكاوى والاستفسارات (444) في والمحافظات."وشددت: "على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة هذه الجهات ومحاسبتها، داعية المستفيدين إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال".