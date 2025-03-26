الإعلان عن صرف رواتب هذه الفئة

وأكدت الوزارة في بيان، تابعته نيوز، "تحويل مبلغ (954,880,467,779) دينار إلى حساباتها المصرفية، كتكملة لرواتب شهر آذار للموظفين الحكوميين في الإقليم، من قبل في عبر حسابات والاقتصاد في في فرع في مدينة أربيل".وأوضحت الوزارة أنه "ابتداءً من يوم غد الخميس 27 آذار 2025، ستبدأ عملية توزيع الرواتب"، مبينة أنه "سيتم تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين الذين يتلقون رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وسيتم إخطارهم بذلك عبر رسائل قصيرة".وبينت الوزارة أنه "سيتم تحويل المبالغ إلى البنوك في أقرب وقت ممكن، ليتم توزيعها مباشرة على الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم نقدا".