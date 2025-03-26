12 ألف دولار للطن.. النحاس يخطف الأنظار من الذهب بقفزة قياسية

وصرحت شركات التجارة ميركوريا وترافيغورا وصندوق التحوط فرونتير كوموديتيز، خلال قمة فاينانشيال تايمز للسلع الأساسية في لوزان يوم الثلاثاء، بأنها تتوقع ارتفاعًا حادًا في سعر النحاس في للمعادن هذا العام.وبلغ سعر النحاس في لندن مستوى قياسيًا يقارب 11,000 دولار في مايو/أيار 2024، وبعد تراجعه أواخر العام الماضي، ارتفع من جديد في عام 2025، وكان يُتداول عند حوالي 10,000 دولار يوم الثلاثاء.سوق مضغوطةوقال كوستاس بينتاس، الرئيس العالمي لقسم المعادن والفلزات في ميركوريان "أعتقد أننا سنشهد سعرًا أعلى من 12,000 دولار أمريكي"، وأضاف أن سوق النحاس "يشهد ضغوطًا".وقال بينتاس إن الواردات الأمريكية الضخمة من النحاس أعادت تشكيل السوق، الذي يهيمن عليه عادةً الطلب الصيني، ويقدر أن ما بين 400 ألف و500 ألف طن من النحاس في طريقها حاليًا إلى .وسارع التجار إلى استيراد النحاس إلى تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة عليه، عقب تحقيق بدأه في "تهديد من واردات النحاس".وأدى التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية إلى اتساع الفجوة بين أسعار في لندن ونيويورك، وقد ارتفع هذا الفارق يوم الثلاثاء إلى أكثر من 1350 دولارًا للطن.وقد فُرضت بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الألومنيوم والصلب الأمريكية.وأفاد متداولون بأنه من المتوقع أن يزداد الطلب على النحاس نتيجةً لحاجة الاقتصادات المتقدمة، مثل والاتحاد الأوروبي، إلى تحديث شبكاتها الكهربائية.طلب هائلوقالت ألين كارنيزيلو، الشريكة الإدارية في شركة فرونتير كوموديتيز، إن هذا الاستثمار سيتطلب كميات هائلة من ، وتعتقد أيضًا أن سعر النحاس قد يصل إلى 12 ألف دولار.ويستخدم النحاس في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والبناء والطاقة المتجددة، وهو أساسي في الأسلاك الكهربائية وشبكات الطاقة.وقال غرايم ترين، رئيس قسم تحليل المعادن في شركة ترافيغورا، إن النحاس قد يصل إلى مستوى قياسي جديد، لكنه حذر من أن الاقتصاد العالمي هش بعض الشيء، وأن بعض الشكوك لا تزال قائمة في السوق بشأن ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية على النحاس.مع ذلك، يواصل مشتري المعادن في البحث عن النحاس، إذ لا يوجد حل سريع لزيادة الإمدادات المحلية، على حد قوله.وارتفعت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس في إلى ما يقارب أعلى مستوى لها في فبراير/شباط منذ عام 2019.ويُخزن النحاس في تلك المرافق على أساس ما يُسمى "دفع الرسوم الجمركية"، ما يعني أنه لا بد من تسوية أي ضرائب أو رسوم على ، ونتيجة لذلك، لن يُفرض عليه تعريفات جمركية إضافية.كما أن حجم النحاس الذي ينتظر مغادرة شبكة مستودعات للمعادن يقترب من أعلى مستوى له في أربع سنوات.