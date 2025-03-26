هل هو مفبرك.. حقيقة مقطع الفيديو لهتاف الجماهير على العراقيين بملعب عمان الدولي؟

ووفقا للتقنية من اجل السلام فأن المقطع الفيديو حقيقي غير مفبرك، ويعود لمباراة وفلسطين التي جرت أمس الخميس.وتم التحقق من مقطع الفيديو المتداول بالبحث في المحتوى الرياضي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وتبين الآتي:-المقطع المصور الذي يظُهر الجماهير وهي تهتف يعود ليوم مباراة المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني، امس الخميس، وحيث عثر عليه على منصة التيك توك، وتم التقاطه للجماهير من زاوية تصوير مختلفة وبمقارنة الأشخاص الظاهرين فيه مع الأشخاص في الفيديو المتداول مؤخراً ظهر تطابق تام في مكان التقاط الفيديو مع ذات الجماهير.علماً أن الفيديو تم التقاطه في وقت مختلف عن وقت التقاط الفيديو المتداول للهتاف المسيء، إذ يُظهر هتافاً مختلفاً وهو "إحنة أردنية، أحنة وطنيين، قايدنا عبد الله، صقر الهاشميين"، الأمر الذي دفع ببعض من رواد مواقع التواصل إلى نفي صحة فيديو الهتاف المسيء، والادعاء بأنه يُظهر هتاف آخر.المقطع الصوتي المسموع للهتاف المسيء حقيقي غير مفبرك، حيث تم التوصل من خلال مقطع فيديو ثالث جرى تداوله مؤخراً، تم التقاطه على منصة سناب جات وفقاً لما يُظهره شكل الكتابة الخاص بالمنصة.ويصور الفيديو ذات الجماهير في المكان نفسه من الملعب، حيث يظهر ذات الجمهور الظاهر في فيديو الهتاف المسيء والفيديو الآخر الذي سبق أن توصلنا له.وتم التقاط الفيديو الثالث من زاوية تصوير مختلفة أيضاً ويوثق ذات الهتاف المسيء، ما يدل على صحته.أيضاً عند التدقيق في الفيديو، يمكن ملاحظة توافق حركة شفتي أحد الجماهير مع مخارج نطق حروف كلمات الهتاف المسيء ولا سيما حرف الواو وكما يظهر في الصورة أدناه.هذا وجرى تداول مقطع الفيديو الذي يوثق هتافاً مسيئاً بحق ، بعد خسارة المنتخب العراقي أما نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث حسمت فلسطين الفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين بعد تقدم عراقي بهدف واحد طيلة وقت المباراة التي جمعت المنتخبين يوم أمس الخميس في التي تم اختيارها كأرض محايدة، الأمر الذي تم عده منح أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة منافساً العراق في الحصول على بطاقة التأهل رفقة المنتخب الكوري الجنوبي.