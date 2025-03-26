بالصور.. قبيلة الشجيرات تستقبل رئيس مجلس النواب

– محلي

استقبلت الشجيرات، اليوم الأربعاء، رئيس على مأدبة افطار ببغداد.

وقال مراسل ، ان "قبيلة الشجيرات استقبلت اليوم، رئيس في زيارة على مأدبة افطار ببغداد".

