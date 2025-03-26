وقال المصدر لـ ، أن "أخ اعتدى بالة حادة (درنفيس) على شقيقته البالغة من العمر 59 عاماً، مما تسبب بإصابتها بليغة بجروح خطيرة في عينها".وأشار الى انه "لازال التحقيق جاري بالحادث".