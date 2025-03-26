كسر بأنبوب ناقل يتسبب بقطع الماء عن البصرة

وقال مراسل ، أنه "تعرض الأنبوب الناقل للماء إلى كسر طارئ من قبل إحدى الشركات العاملة في منطقة بمحافظة البصرة".وأشار الى ان "الكسر تسبب بإيقاف مشاريع الماء لمركز المحافظة".من جانبها، أصدرت ، تنويهاً بتعرض احدى الانابيب الناقلة للمياه الى كسر لذا سيتم إطفاء المشاريع التي تغذي المركز بسبب اعمال احدى الشركات العاملةوأشارت الى انه، سيتم استئناف الضخ بعد اكمال اعمال الصيانة