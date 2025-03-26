ضبط شركة وهمية لمنح القروض والسلف في الديوانية

أعلنت شرطة ، الأربعاء، عن ضبط شركة وهمية لمنح القروض والسلف.

وقالت الشرطة في بيان، "بناء على توجيهات قائد شرطة اللواء بمتابعة الأشخاص المخالفين، ألقت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في بمتابعة مديرها وعدد آخر من الضباط والمنتسبين القبض على 3 أشخاص، الأول صاحب شركة لمنح القروض والسلف متخفية داخل أحد منافذ الكي مقابل اخذ صكوك وبطاقات ماستر من المواطنين بصورة غير رسمية".

وأضاف البيان "اما المخالف الاخر يقوم بالترويج للأطباء والصيدليات والمذاخر بارسال المرضى لهم مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وأشار الى أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة القت أيضا القبض على أحد أصحاب محلات الكوزمتك لقيامه ببيع حبوب التنحيف والمسمنات بدون استشارة الطبيب".