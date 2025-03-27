العمل تطلق وجبة جديدة من القروض الميسرة

وقال العمل والتدريب المهني في الوزارة، مجيد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إطلاق الوجبة (45) يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2024، والرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، من خلال تمويلهم بمنح القروض الميسرة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الإقراض الجديد".وأشار إلى أن "القروض تم توزيعها وفق قانون الإقراض الجديد، حيث تم تصنيفها إلى ثلاث فئات: 20 مليون دينار عراقي ،30 مليون دينار عراقي، 50 مليون دينار عراقي مع التأكيد على ضرورة تسجيل المشروع في الضمان الاجتماعي، وضمان تشغيل عمال مضمونين كجزء من التزام المستفيدين بأحكام القانون".ودعا "جميع المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم وتلقوا رسائل نصية إلى مراجعة مقر دائرة العمل والتدريب المهني في (لسكنة العاصمة) ،أقسام العمل الاتحادي في المحافظات (للمشمولين من باقي المحافظات)،لترويج معاملاتهم وفق المدة القانونية المقررة".