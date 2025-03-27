تحذير من صحة كربلاء للأهالي: لا تشتروا الألعاب الخطرة لأطفالكم بالعيد

وقال مدير عام الدائرة في حديث لـ ، إن "الأهالي ينبغي عليهم التعاون ومنع أطفالهم من شراء الألعاب النارية الخطرة في أيام عطلة عيد لما تُشكلهُ من تهديد حقيقي على سلامتهم وتتسبب بمئات الإصابات سنوياً"، مُبيناً أن "هذه الألعاب والرمي العشوائي وغيرها تسبب ضغطاً كبيراً على مؤسساتنا الصحية لاسيّما ردهات الطوارئ".وأضاف ، أن "الإصابة بهذه الألعاب قد تؤدي الى إصابات دائمة أو فقدان أطراف أو أذى للعين أو غيرها"، لافتاً الى أن "جميع مؤسسات الدائرة مُستعدة الى التعامل مع أي طارئ صحي".ودعا الموسوي، الجهات المعنية ذات العلاقة الى "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومُحاسبة المُخالفين للحد من انتشار تلك الألعاب الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية"، مشدداً على "أهمية تعزيز الجهد الحكومي ومنظمات إضافة الى تعاون وسائل الإعلام المُختلفة للعمل المشترك بما يسهم بشكل فاعل في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع بمُختلف فئاته".