كارثة صحية في واسط.. مشاريع متوقفة وشركة غامضة تدمر مستشفى!

وقال نغيمش في حديث لـ ، إنه "هنالك مشاريع وزارية مهمة لكنها متلكئة، من بينها مشروع توسعة الديلزة، الذي لا يزال قيد الانتظار منذ أكثر من سنة ونصف، بالإضافة إلى مشروع تأهيل ، الذي بدأ منذ نيسان من العام الماضي، لكنه متوقف رغم هدم طابقين من المستشفى".وأوضح، أن "الشركة المنفذة للمشروع متلكئة ولم تُحاسب، مشيرا إلى وجود ضغوط من بعض نواب ، بشأن استمرار العمل، مشيراً إلى أن الشركة يُزعم إنها مصرية، لكن لم يشاهد أي عمال مصريين ضمن طاقمها، ما يثير الشكوك حول انتمائها لجهة معينة".وأكد نغيمش، أن "هذه الشركة تسببت في تدمير المستشفى، ولا يزال العمل متوقفا حتى الآن، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة التلكؤ ومحاسبة المسؤولين عنها".