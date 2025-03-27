منع بشير الحجيمي من الظهور الإعلامي

قررت والاتصالات، الخميس، منع المحلل السياسي الحجيمي من الظهور الإعلامي.

وجاء في وثيقة صادرة من الهيئة "بالنظر لقيام هيئتنا بمنع ظهور المومأ اليه من اجل منحه فرصة كافية لمراجعة ادائه الاعلامي الا انه لم يغير من خطابه ولم يكترث للسياقات المهنية والقانونية".

وأضافت "لذا وبناء على ما تقدم تقرر منعه من الظهور الاعلامي اعتبارا من تاريخ صدور هذا الكتاب وحتى اشعار آخر".

أدناه نص الوثيقة..