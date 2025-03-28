الأعرجي يقدم واجب العزاء بوفاة مدير المرور الأسبق محمد حسن هويدي

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "قدم واجب العزاء بوفاة مدير المرور العام الأسبق، اللواء المتقاعد محمد حسن هويدي".وأضاف، أنه "قرأ الأعرجي، سورة الفاتحة ترحماً على روح الفقيد الراحل، سائلا الله تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".