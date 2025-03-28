مشاجرة بعلوة الأغنام تنتهي بمقتل شخص.. والشرطة تعتقل القاتل بالديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد ورود معلومات تفيد بحدوث مشاجرة داخل المصلخ بالقرب من علوة الأغنام ادت إلى مقتل أحد المواطنين، باشرت تشكيلات بتشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة اللواء "نجاح محمود سلطان" وعدد من الضباط والمنتسبين للبحث عن القاتل وبمتابعة مباشرة من الوكيل الفريق تمكن فريق العمل من الإطاحة بالقاتل بأقل من خمس ساعات".وأشارت الى ان "القاتل اعترف صراحة بارتكابه الجريمة، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل".