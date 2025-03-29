الأنواء الجوية تصدر تنويها للعراقيين خلال أيام العيد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الشدة في بعض الأماكن منهما وغائم في مع تساقط امطار معتدلة الشدة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا تتحسن بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".



وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الشدة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ليلا ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية في أماكن متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل ليوم غد 33 مئوية في والنجف والديوانية وبغداد فيما ستكون في 29 ودهوك والسليمانية 26".