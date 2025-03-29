الأنواء الجوية تصدر تنويها للعراقيين خلال أيام العيد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الشدة في بعض الأماكن منهما وغائم في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار معتدلة الشدة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا تتحسن بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".
وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل ليوم غد 33 مئوية في المثنى والنجف والديوانية وبغداد فيما ستكون في أربيل 29 ودهوك والسليمانية 26".