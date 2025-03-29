المرور تصدر توجيهات للسائقين خلال العيد

ونقلت عن المديرية قولها في تصريح تابعته ، إن "خطة العيد تتضمن عدة إجراءات منها نشر المفارز المرورية في شوارع والمحافظات"، لافتاً الى أن "مدير المرور العامة وجه بتكثيف الدوريات خلال أيام العيد".وأضاف أن "الخطة تضمنت أيضاً إشراك العناصر الإدارية ضمن المفارز المرورية لتغطية جميع الشوارع والطرق وتأمين حركة السير بانسيابية".ودعا شاكر سائقي المركبات الى "الالتزام بالتعليمات المرورية والحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين وتحقيق اعلى انسيابية ممكنة لسير المركبات خلال أيام عيد المبارك".