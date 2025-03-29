تصريحات مقلقة لوزير الكهرباء وتحذيرات مبكرة مع قدوم الصيف الساخن

وقال فاضل في تصريحات صحفية تابعتها ، ان "العقوبات الأميركية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد للكهرباء من ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن"، مبينا ان "خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود بـ"800" ميغاواط تغذي وجزءا من والبصرة".صيف ساخنوأكد أن "العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأميركية استيراد العراق للغاز من إيران". لافتا الى ان "العراق يعمل من خلال على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات".وأشار إلى أن "العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن"، لافتا الى أن "عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران".وبيّن أن "عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا تعتمد على الغاز الإيراني المستورد".