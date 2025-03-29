ضبط بحوزته كميات كبيرة و1350 لاصقة.. الاعتقال والاعدام لمتاجر بالمواد المخدرة

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بعملية نوعية، أطاح جهاز بأحد أخطر تجار في ، بعد متابعة استخبارية دقيقة، أسفرت العملية عن ضبط 1350 لاصقة مخدرة من مادة LSD، وأكثر من 12 كيلوغرام من الماريجوانا، و800 غرام من الكوكايين، إضافة إلى 1850 حبة مخدرة وأدوات تعاطٍ".واضاف، ان "المتهم أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود، وأُحيل إلى الثالثة، وحكم عليه بالإعدام وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".