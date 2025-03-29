انتحار فتاة شنقا شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار فتاة شنقا شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار فتاة تولد 2009 باسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن ولم تعرف اسباب الانتحار".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.