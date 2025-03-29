مشعان الجبوري: ما فعله رئيس ديوان الوقف السني خيانة للأمانة

اعتبر الوطن ، السبت، أن ما فعله رئيس صريحة للأمانة، بعد ما أعلن الوقف أن أول أيام عيد هو الاثنين المقبل.

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "ما فعله رئيس صريحة للأمانة التي منحت له".

وأضاف "‏أعلن أن الأحد هو أول أيام العيد، كما أعلنت معظم الدول الإسلامية، ثم تراجع خاضعًا خلال ساعة ليقول إن العيد الاثنين، إرضاءً لتوجيهات الدولة العميقة التي تأتمر بأوامر إيران".

‏ودعا "أهلي، أبناء السنّة، إلى عدم الأخذ بهذا الإعلان المسيس، والاحتفال بعيدهم مع إخوتهم في العالم الإسلامي"، مضيفا "‏بهذا التراجع المُهين، لم يُهنّئ أهل السنّة بعيدهم، بل نزع عنهم حتى حقهم في إعلان عيدهم".

وتابع "‏أيامكم سعيدة.. ‏هذا الوقف لا يُمثّلنا… وهذا الرئيس لا يُشبهنا".

وكان أعلن، اليوم السبت، أن يوم الاثنين المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر .