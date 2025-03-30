ساعات قادمة شديدة الامطار.. مناطق عراقية ستصحو على صباح عيد "مبلل" غدًا

وبحسب بيانات الطقس، فإن الليلة الرمضانية الأخيرة اليوم ستكون ممطرة ليكون صباح العيد غدا الاثنين "رطبًا" بشوارع مبللة، وذلك بفعل حالة جوية غير مستقرة تسبب امطارًا متفاوتة الغزارة تمتد على مناطق واسعة.وستبدأ الامطار تاثيرها ابتداء من عصر اليوم ولغاية ساعات فجر الاثنين، وستكون أكثر غزارة على المناطق الشمالية والغربية، مع احتمالية هطولات رعدية غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق، كما من المتوقع أن تشمل الأمطار أجزاءً من وتمتد نحو الجنوب ولكن بشدة أقل.وتشير البيانات الى ان مناطق ستكون الأكثر شدة، فيما تصل كميات الامطار التراكمية الى 30 ملم في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، كما ستكون الأمطار مصحوبة بنشاط في الرياح وهبات قوية أحيانًا، خاصة مع مرور السحب الرعدية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية والتنقلات.