السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفى ميسان وتوسعة طاقته التكريرية إلى 110 آلاف برميل

وذكر بيان لمكتب رئيس ، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفى ، وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء ، الى محافظة لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع المهمة في المحافظة.