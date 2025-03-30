السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع كلية طب الأسنان بجامعة ميسان

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع بجامعة ميسان".وقبل ذلك، كان قد أطلق رئيس ، ، الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مصفى وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم.وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني، الى محافظة لافتتاح وإطلاق عدد من المشاريع المهمة في المحافظة.