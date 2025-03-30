ماذا سيحصل في هذه الليلة "ليلة العيد"؟

ووفقا لتقرير الذي تلقته ، ان "عدد من المحافظات تشهد الان عواصف ترابية حجبت الرؤية على الطرق الخارجية".وأضافت ان "عدد من المحافظات الاخرى شهدت تساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة منها".وما تزال اغلب المحافظات العراقية تشهد رياح شديدة وقوية فيما تغطي الغيوم سماءها.