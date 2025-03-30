حاولت القاء نفسها من اعلى الجسر.. انقاذ امرأة في النجف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، امه "تمكنت دوريات نجدة الكوفة من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بالقفز من أعلى ال إلى النهر وجاء ذلك بعد تنفيذ خطة انتشار الدوريات الحديثة".وأضافت: "بعد ورود بلاغ إلى الخط الساخن 911 حيث استجابت الفرق الأمنية بسرعة إلى الموقع وتمكنت من إحباط المحاولة وإنقاذ المرأة قبل وقوع الحادث".وأوضحت القيادة: "تبيّن أن السيدة تعاني من مشاكل عائلية دفعتها إلى هذا التصرف وتم تسليمها إلى الجهات المختصة في لاستكمال الإجراءات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة لحالتها".