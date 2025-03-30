تسبب بانقسام العائلة الواحدة.. الإعلان عن البراءة من رئيس الوقف السني ومطالبات باقالته

وقال في بيان ورد لـ ، ان "من يتحمّل مسؤولية العائلة الواحدة بين صائم ومفطر، ومسؤولية غلق المساجد بوجه المصلين، وتعطيل شعيرة صلاة العيد هو رئيس دیوان الوقف السني".وأضاف "كما أن من يتحمّل مسؤولية استمرار بقائه على رأس هذه المؤسسة الدينية العراقية المهمة بعد الفتنة هو "، لافتا الى "انني أعلن نيابة عن كتلة العزم البراءة من رئيس ونطالب بإقالته فورًا، وإلزامه بتقديم الاعتذار إلى سنة جرّاء ما بدر منه من تقصير وفتنة وتعطيل لشعائر الله : التي لم تحدث على مدار أكثر من 1400 عام".وطالب "بقية الكتل السنية أن يعلنوا براءتهم منه ويرفعوا الدعم السياسي عنه أمام جمهورهم، وأمام ، ومن لا يستطع ذلك عليه أن يعلن موقفه منه صراحة أمام الرأي العام".