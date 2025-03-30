مكتب السيد السيستاني: غداً الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "تم ثبوت الرؤية لهلال شهر شوال".وأضاف "بذلك يكون يوم غد الإثنين الموافق (31 / آذار / 2025 م)، هو أول أيام عيد المبارك".