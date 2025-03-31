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لغرض السياحة.. عبور آلاف الإيرانيين من منفذ "برويزخان" إلى العراق
محليات
2025-03-31 | 03:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,767 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
صرح مسؤول إيراني بعبور آلاف الإيرانيين، عبر منفذ "برويزخان" الحدودي، إلى
العراق
، لغرض السياحة، مشيراً إلى تزايد عددهم خلال عطلتي العيد ونوروز في
إقليم
كردستان
.
ومنفذ "برويزخان"، معبر حدودي بري، يربط مدينة "قصر شيرين" بمحافظة كرمنشاه غرب
إيران
بمحاظة
ديالى
شرق
العراق
، ويستعمل لنقل التجارة والمسافرين.
وقال حاكم
مدينة
قصر
شيرين
، محمد شفیعي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن "10446 مسافراً وسائحاً إيرانياً وعراقياً تنقلوا بين الحدود الرسمية لبرويز خان مع
إقليم
كردستان
في الأيام المنتهية من العام الماضي وحتى 28 من اذار هذا العام"، مضيفاً أن "هناك 5 آلاف و453 شخصاً من المسافرین القادمين و5 آلاف و13 شخصاً من المسافرين والسياح الذين ذهبوا إلى
إقليم
كردستان
من هذه الحدود".
وأردف: "حالياً، ينتقل ما معدله 1000 مسافر إيراني وعراقي عبر الحدود الرسمية لبرويز خان" مشيراً إلى "تزايد عدد المسافرین خلال عطلة "عيد نوروز" هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
قال شفيعي إن المسافرين الذين يدخلون البلاد من إقليم
كردستان
العراق
يسافرون إلى مدن كرمانشاه، ومشهد، ومدن شمال البلاد. كما يُقبل جزء من المسافرين العراقيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إقليم كردستان عبر الحدود الرسمية لبرويز خان من أجل القيام بالأعمال الطبية وزيارة المراكز الطبية في بلادنا.
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