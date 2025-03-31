حريق كبير يلتهم سوق هرج بالناصرية

وقال مصدر امني لـ ، ان الحريق "استدعى تدخل فرق الدفاع المدني بشكل عاجل للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المحال المجاورة"، مبينا ان "اكثر من خمس فرق إطفاء تعمل حالياً على إخماد الحريق".ولم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابساته، وفق المصدر.يُذكر أن سوق هرج يُعد من الأسواق الشعبية المهمة في ، ويشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً.