مصرع وإصابة شخصين بحادث سير في ذي قار (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح، إثر انقلاب سيارة قادمة من سوق الشيوخ على طريق الكطيعة قرب قضاء الشطرة".وأضاف، أنه "تم نقل المصاب إلى لتلقي العلاج".