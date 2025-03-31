أودى بحياة منتسب.. موكب السوداني يتعرض لحادث في الكوت

وقال المصدر لـ ، إن “موكب حماية ، تعرض الى حادث سير في ناحية شيخ سعد ما اسفر عن مصرع منتسب واصابة 3 من موكب الحماية”.وأضاف، أنه “تم نقل المصابين الى التعليمي في مدينة لتلقي العلاج”.