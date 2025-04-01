نيران وصلت للسماء واطلاقات نارية.. ماذا يحدث في الشعلة

وقال المصدر لـ ، ان "حريقاً متوسط الشدة اندلع داخل معمل الاسفنج ضمن بالعاصمة بغداد"، مشيراً الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق".واضاف ان "صوت اطلاق النار الذي اعقب اندلاع النيران، جاء نتيجة اطلاق حراس المعمل عيارات نارية في محاولة لابعاد المتواجدين بالقرب من الحريق".