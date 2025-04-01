الدفاع المدني تسيطر على حريق معمل الاسفنج شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي علك، أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل كميات كبيرة من مادة الإسفنج المتروكة في ساحة مكشوفة تعود لإحدى المعامل الأهلية في منطقة الشعلة الدوانم شمال بغداد".وأضافت: "استنفرت فرق الدفاع المدني إمكانياتها وقدراتها، وطوقت النيران وعزلت خزين الاسفنج المحترق عن الخطوط الإنتاجية للمعمل، وأخمدت النيران بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية".