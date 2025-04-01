الكشف عن هوية منفذ هجوم مسيرة "أكيتو" في دهوك

وذكر المجلس في بيان مقتضب، ورد لـ ، ان "مهاجم احتفالية عيد أكيتو سوري الجنسية".واشار الى انه "ينتمي لجماعات إرهابية متبنية لفكر ، وتم اعتقاله فوراً".