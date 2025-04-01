بعد انتشار فيديو لاحدى الحالات.. حملة لمكافحة التحرش بالمتنزهات والأماكن العامة بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بعد تداول مقطع فيديو لحادثة مشاجرة في احدى المتنزهات حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتشاجرين".واضافت ان "قائد شرطة المحافظة اللواء لطيف عبدالرضا ، اصدر توجيهاً حازماً بمكافحة ظاهرة التحرش في المتنزهات والأماكن العامة"، مشدداً على أن "هذه التصرفات المشينة تمثل انتهاكاً للأعراف والتقاليد الاجتماعية وتعد تجاوزاً على الحياء والذوق العام".وأكد البيان، ان "قيادة الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الأفعال".