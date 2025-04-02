"مرجوحة 220 فولت".. سقوط "ظفيرة" كهرباء رئيسية في الدورة منذ امس دون صيانة

وبحسبما وثقت عدسة ، فإن "ظفيرة" الكهرباء الرئيسية في حي الميكانيك بمنطقة الدورة ، والتي تربط بين محولة وأخرى تعرضت لعطب في احد أطرافها ما تسبب بسقوطها الى مسافة قريبة من الأرض ما جعلها بمتناول الأطفال والمارة، الامر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، دون التفات من قبل كوادر الصيانة في دوائر الكهرباء.