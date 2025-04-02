بالصور والفيديو.. حوادث مميتة على الطرق الخارجية بين المحافظات

وقال مصدر مطلع لـ ، ان "حادثا مروريا وقع على الرابط بين وذي قار والديوانية، بين سيارتين ما أدى الى تسجيل عدد من الاصابات بين المواطنين".وأضاف ان "حادث سير اخر اودى بحياة مواطن وإصابة 4 اخرين في مدخل ناحية الحجاج بقضاء بيجي".مراقبون اكدوا ان "سبب الحوادث هو السرعة الفائقة مع الحفر الموجودة في الطرقات مما تسبب بانقلاب السيارات او فقدان السيطرة عليها".