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بالصور والفيديو.. حوادث مميتة على الطرق الخارجية بين المحافظات
محليات
السومرية نيوز – محلي
تشهد الطرق الخارجية بين المحافظات العراقية، حوادث مميتة ازدادت معدلاتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما يعزوا مراقبون ان سببها هو السرعة الفائقة.
2025-04-02 | 07:30
2025-04-02T07:30:19+00:00
Alsumaria Tv
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بالصور والفيديو.. حوادث مميتة على الطرق الخارجية بين المحافظات
476 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تشهد الطرق الخارجية بين المحافظات العراقية، حوادث مميتة ازدادت معدلاتها خلال أيام عيد
الفطر
المبارك
، فيما يعزوا مراقبون ان سببها هو السرعة الفائقة.
وقال مصدر مطلع لـ
السومرية نيوز
، ان "حادثا مروريا وقع على
الطريق السريع
الرابط بين
البصرة
وذي قار والديوانية، بين سيارتين ما أدى الى تسجيل عدد من الاصابات بين المواطنين".
وأضاف ان "حادث سير اخر اودى بحياة مواطن وإصابة 4 اخرين في مدخل ناحية الحجاج بقضاء بيجي".
مراقبون اكدوا ان "سبب الحوادث هو السرعة الفائقة مع الحفر الموجودة في الطرقات مما تسبب بانقلاب السيارات او فقدان السيطرة عليها".
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