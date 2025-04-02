مكتب السيد السيستاني يوجه رسالة لاهالي الاحساء

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها ، "تلقينا بمزيد الأسى والأسف نبأ وفاة العالم العلامة الورع الشيخ جواد الدندن (طاب ثراه)، بعد عمر حافل بترويج الدين ورعاية المؤمنين وخدمة العلم وأهله درسًا وتدريسًا لسنوات طوال، فجزاه الله خير جزاء المحسنين".وأضاف "نتقدم بخالص العزاء إلى أعلام المنطقة وفضلائها وعموم المؤمنين فيها بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى للفقيد السعيد الرحمة والرضوان ولذويه ومحبيه وعارفي فضله الصبر والسلوان".