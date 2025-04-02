مواطن يمنح السوداني "عيدية" خلال مصادفته في شارع الرشيد (فيديو)

واظهر مقطع فيديو جزءا من جولة في ، قبل ان يقدم مواطن على تهنئة بمناسبة عيد ، ليخرج محفظته ويمنح "عيدية" حيث اخرج جميع الأموال بداخل محفظته والتي يبدو انها لا تتجاوز الـ40 الف دينار عراقي.وقال المواطن اثناء منح العيدية ان "السوداني دائما هو ينطينه اليوم اني اريد انطيه عيدية واسويهه بالعكس"، قبل ان يتدخل محافظ البنك المركزي علي العلاق ويمنح المواطن عيدية هو الاخر، في محاولة على مايبدو من قبل السوداني لتعويضه بطريقة غير مباشرة.