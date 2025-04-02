تسمم 12 شخصا بعد تناولهم وجبة طعام في أحد مطاعم ميسان

وقال المصدر في حديث لـ ، انه "تعرض 12 شخصا لحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام في احد المطاعم بمحافظة ميسان".فيما اكد مصدر طبي ان 12" شخصا وصلوا الى طوارئ مصابين بحالة تسمم وتبين انهم تناولوا وجبة طعام من احد المطاعم بمسيان".واضاف ان "الصحة ارسلت عينات للفحص وتم اجراء العلاج للازم لهم وحالتهم مستقرة".