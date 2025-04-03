الجنابي يتبنى حملة لدعم الكوادر التربوية

أعلن رئيس النيابية زياد ، الخميس، عن تبنيه حملة لدعم الكوادر التربوية في والمحافظات.

وقال في بيان، إن "الأخير "يتبنى الحملة التي تقوم بها الكوادر التربوية لجميع محافظات المتضمنة تعديل المخصصات المهنية وكذلك زيادة مخصصات اجور النقل وتوفير قطع أراض للكوادر التربوية".

وأضاف البيان "سيقوم بعد انتهاء فترة العيد بالتواصل المباشر مع دولة بخصوص تلبية المطالب المشروعة للكوادر التربوية"، مشيرا الى أن "سيقوم ببذل قصارى جهده من اجل كل ما تتطلبه الكوادر التربوية من حقوق مشروعه لهم".