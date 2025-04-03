اعتقال شخص ابتز فتاة إلكترونيا في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت مفارز قيادة شرطة المتمثلة بمركز الشرطة وقاطع النجدة في وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا".

وأضاف البيان "تمت عملية القبض بعد ان استنجدت المشتكية بالمفارز مخبرة بتعرضها للإبتزاز من قبل شخص معروف من قبلها حيث تم تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي اذ لم تدفع له مبلغ من المال".

ولفت البيان الى أنه "تم تشكيل فريق عمل للإطاحة بالمتهم، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود حيث اعترف بقيامه بجريمة الابتزاز".