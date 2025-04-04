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الجوازات الأقوى لعام 2025.. اين موقع الجواز العراقي؟
محليات
2025-04-04 | 02:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,254 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
سجلت جوازات السفر الإماراتية 106,50 نقطة فقط وفقا لمعايير التصنيف في تقييم حرية السفر على بيانات
الاتحاد الدولي
للنقل الجوي "أياتا" ومؤشر "هينلي".
ولا تتطابق جوازات السفر الإماراتية مع حرية التنقل فقط، بل تشمل بشكل كامل اجتياز الهجرة، والطباعة العالمية، وإمكانية الحصول على مثال مزدوج، ومستوى الحريات الشخصية.
واعتمد التصنيف في تقييم حرية السفر على بيانات
الاتحاد الدولي
للنقل الجوي "أياتا" ومؤشر "هنلي" ومصادر مخصصة، حيث احتُسِب مجموعات المهام على عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخولها، من دون الحاجة أو بتأشيرة عند الوصول أو عبر تصريح السفر إليكتروني.
وجاءت النتيجة كالآتي:
126 دولة تسمح لحاملي الجواز الإماراتي بالدخول دون إذن مسبقة.
45 دولة تعتمد على الجواز الإماراتي عند الوصول.
8 دول متعددة دخول الإماراتيين عبر طلبات سفر الإلكترونية.
ولذلك، فأن امام حامل الجواز الإماراتي 179 وجهة، من دون الحاجة إلى دخول مسبقة، في حين تتطلّب 71 وجهة أخرى تقليدية أو تأشير الإلكتروني قبلة.
لأن الإمارات ترتكز على 40 نقطة في تصنيف النظام الضريبي، الواضحة لا تشمل
الضرائب
على الدخل الخارجي للمقيمين، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار في الأعمال المتنوعة عن نظام ضريبى مرن.
كما جاء بعد قياس تصور العالم عن الجواز الإماراتي، والتوجه إلى مؤشرات مثل تقرير السعادة الإماراتي العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، والتجارة الواقعية للمواطن في الخارج.
إلى ذلك، تربّع الجواز
الأيرلندي
على قمة تصنيف "نوماد" لعام 2025، ليصبح الأقوى الرغبة.
كما تصدّرت
الدول الأوروبية
، الطالب العشرة الأولى، حيث احتلت
سويسرا
، ولوكسمبورغ، ومالطا مراكز متقدمة.
وشهد عام 2025 تغييرات كبيرة في الترتيب، حيث صعدت
اليونان
إلى المركز الثاني (بالتساوي مع سويسرا).
كما تقدمت
سلوفينيا
إلى المركز الـ13 وإسبانيا إلى المركز الـ32، نتيجة لتعديلات في التصنيف الضريبي لهذه الدول.
أما الآخر مثل
النور
الآن، والتي ما تتصدر التصنيفات الأخرى، فقد وصلت إلى المجلات المتأخّرة في قائمة "نوماد كابيتاليست"، بسبب الإلكترونيات التجارية العشرية والضرائب الشخصية.
وعلى الطرف الآخر من
نهر النيل
، فقد تم تصنيفت ضعف جوازات السفر عالمياً، لدول باكستان والعراق وإريتريا واليمن وأفغانستان، واحتلت المراتب من 195 إلى 199 على التوالي.
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