تحديد أول أيام عيد الأضحى

وأضاف الجروان أن "رؤية مساء ذلك اليوم واردة، وعليه يكون الأربعاء 28 ‏أيار/مايو المقبل غرة شهر ذي ، وبالتالي الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025 ‏هو ، وفقاً للحسابات الفلكية، مع الأخذ بالاعتبار أن مواعيد ‏المناسبات الدينية تعلنها جهات الاختصاص، وفقاً للضوابط .‏