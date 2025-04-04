قرار حكومي بشأن المستشفى التركي في ذي قار

ووفقا لوثائق حصلت على نسخة منها والصادرة من ، فأنه "تقرر إعفاء إدارة ، حيث تم رفع طلب رسمي لإلغاء عقد الشركة القطرية المشرفة على التشغيل".وأضافت ان "ذلك جاء بسبب عدم الالتزام ببنود العقد وتردي الخدمات".