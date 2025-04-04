بالفيديو.. المهفات بدلا من أجهزة التبريد في صالة العمليات بمستشفى في ذي قار

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا انه من داخل في بذي قار.

وبحسب الناشطون فأن "انقطاع التيار الكهربائي وتوقف منظومة التبريد في دفع عدد من الممرضين الى استخدام المهفة اليدوية خلال اجراء عملية جراحية داخل صالة العمليات بالمحافظة".