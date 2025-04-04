حالوب في ديالى

واكد مراسل ، ان "عددا من مناطق قضاء شهد تساقطا للحالوب مع انخفاض في درجات الحرارة".يذكر ان أعلنت ان عدد من المحافظات ستشهد الليلة ويوم غد السبت تساقطا للامطار والحالوب فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات.