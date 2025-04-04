معدة للتهريب.. ضبط (25) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه" استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، تستمر هيئة المنافذ الحدودية بتنفيذ عمليات ضبط العجلات المسموح استيراده والمراد تهريبها من قبل ضعاف النفوس، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء الاوسط بالتعاون مع مركز الكمرك، وبناءً على المعلومات الواردة من قبل مدير الهيئة الوائلي من ضبط خمس حاويات حجم 40 قدم تحتوي (25) عجلة نوع المسموح الاستيراد معده للتهريب".واضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالته العجلات الى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من له علاقة بالموضوع لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".