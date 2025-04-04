من داخل أكبر مقبرة بالمدينة.. أهالي الفلوجة يستذكرون مقاومة الاحتلال بعام 2004

وفي شهر نيسان من كل سنة يستذكر أهالي محاصرة القوات الأمريكية المدينة وبدء مقاومة الاحتلال الأمريكي، وتأسيس أكبر مقبرة في في 4/4/2004هناك ما يقارب 4000 شهيد من مختلف محافظات دُفنوا داخل ، والكثير منهم مجهولي الهويةادناه الصور: