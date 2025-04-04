نقابة المعلمين العراقيين تعلن عن تحرك للمطالبة بالحقوق وتحدد موعده

أعلنت المعلمين العراقيين، اليوم الخميس، عن عقد مجلسها المركزي يوم الأحد المقبل، جلسة لمناقشة مطالب المعلمين والسعي لتحقيقها. كما أكدت أن يوم السبت الذي يسبقه سيشهد تحركًا لتنفيذ المطالب، على أن يتم الإعلان عن نتائجه لاحقًا.



وأوضحت في بيان، أن صوت المعلمين هو الأساس في المطالبة بالحقوق، وأنها لا تكتفي بالتضامن عبر ، بل تواصل العمل بكل السبل لضمان تحقيق المطالب التربوية والتعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع التربوي وتحقيق الاستقرار.



وشددت على "أهمية الالتزام والتكاتف بين المعلمين، مؤكدة احترامها للمهنة ورسالتها، داعية الجميع إلى الإصرار على المطالب المشروعة بما يخدم مصلحة المعلمين والطلبة على حد سواء". وأوضحت في بيان، أن صوت المعلمين هو الأساس في المطالبة بالحقوق، وأنها لا تكتفي بالتضامن عبر ، بل تواصل العمل بكل السبل لضمان تحقيق المطالب التربوية والتعليمية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع التربوي وتحقيق الاستقرار.وشددت على "أهمية الالتزام والتكاتف بين المعلمين، مؤكدة احترامها للمهنة ورسالتها، داعية الجميع إلى الإصرار على المطالب المشروعة بما يخدم مصلحة المعلمين والطلبة على حد سواء".